Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresSaluteSanità › Castelsardo: nuovo Medico con incarico provvisorio
S.A. 20:47
Castelsardo: nuovo Medico con incarico provvisorio
Si tratta del dottoressa Rita Massidda, che apre un ambulatorio nel comune di Castelsardo. Orari ambulatorio
Castelsardo: nuovo Medico con incarico provvisorio

CASTELSARDO – A partire da oggi prende servizio, nell’ambito 1.3 del Distretto di Sassari, un nuovo Medico di medicina generale con incarico provvisorio. Si tratta del dottoressa Rita Massidda, che apre un ambulatorio nel comune di Castelsardo. Trattandosi di un incarico provvisorio l’assegnazione al nuovo medico verrà fatta d’ufficio e alla dottoressa verranno assegnati i pazienti precedentemente in carico al dottor Daniele Capula, oltre ai pazienti residenti a Castelsardo sprovvisti di medico. Sede ambulatorio via Salvino, n. 1. Conseguentemente, il servizio Ascot del comune cesserà la sua attività a partire dal 14 novembre.

𝐎𝐫𝐚𝐫𝐢
Lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle 18.00
Martedì e giovedì, dalle ore 09.30 alle 12.30
Venerdì, dalle ore 09.30 alle 13.00
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/11/2025
«Ospedale, laboratorio analisi senza reagenti»
Tale blocco - evidenziano Mariangela Campus, segretaria territoriale sanità Sassari, e Oscar Campus segretario Aziendale Asl Sassari Uil Fpl - sta creando gravi disagi per l’utenza, che si vede costretta, in molti casi, a rivolgersi al settore privato
7/11Sassari, Alghero, Ozieri: sindaci testimonial dei vaccini
9:26«Ad Alghero esami analisi senza reagenti»
6/11Trasfusioni: nuovo piano per la sicurezza
30/10Apre l’Hospice San Giovanni Battista a Ploaghe
30/1074 milioni agli ospedali sardi: ad Alghero blocco operatorio
29/10Campagna vaccinale anche nelle farmacie
29/10«Medicina Sportiva a rischio da giugno 2026»
28/10«Sinistra, ancora bugie sull´ospedale Marino»
29/10Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
28/10«Alghero non è più periferia della sanità sarda»
« indietro archivio sanità »
10 novembre
Via al Corso di panificazione ad Alghero
10 novembre
Nuovi bandi per le imprese sarde
10 novembre
Alguerunners corre e vince a Fertilia e Putifigari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)