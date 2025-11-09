S.A. 20:47 Castelsardo: nuovo Medico con incarico provvisorio Si tratta del dottoressa Rita Massidda, che apre un ambulatorio nel comune di Castelsardo. Orari ambulatorio



CASTELSARDO – A partire da oggi prende servizio, nell’ambito 1.3 del Distretto di Sassari, un nuovo Medico di medicina generale con incarico provvisorio. Si tratta del dottoressa Rita Massidda, che apre un ambulatorio nel comune di Castelsardo. Trattandosi di un incarico provvisorio l’assegnazione al nuovo medico verrà fatta d’ufficio e alla dottoressa verranno assegnati i pazienti precedentemente in carico al dottor Daniele Capula, oltre ai pazienti residenti a Castelsardo sprovvisti di medico. Sede ambulatorio via Salvino, n. 1. Conseguentemente, il servizio Ascot del comune cesserà la sua attività a partire dal 14 novembre.



𝐎𝐫𝐚𝐫𝐢

Lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle 18.00

Martedì e giovedì, dalle ore 09.30 alle 12.30

Venerdì, dalle ore 09.30 alle 13.00