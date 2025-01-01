Alguer.it
S.A. 17:44
Coppa Italia: Alghero attende il Coghinas
Mercoledì 12 novembre allo Stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, con calcio d’inizio alle ore 15:00, l’Alghero affronterà il Coghinas nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione
ALGHERO - Dopo aver conquistato la qualificazione grazie al doppio confronto con il Bosa, l’Alghero si prepara a un’altra sfida di grande prestigio. I giallorossi, primi in classifica e a punteggio pieno in campionato, arrivano all’appuntamento forti della recente vittoria esterna contro il Ghilarza, che ha confermato l’ottimo stato di forma della squadra di mister Giorico. Dall’altra parte, il Coghinas ha ottenuto il pass per i quarti superando l’Arzachena, e si presenterà ad Alghero galvanizzato dalla vittoria contro il Castelsardo in campionato. Una formazione solida e ben organizzata, pronta a dare battaglia per conquistare un risultato positivo in vista della gara di ritorno. Si preannuncia dunque una sfida intensa e di alto livello, tra due squadre in grande condizione, determinate a proseguire il proprio cammino in Coppa e a confermare il momento positivo anche sul piano del gioco e dei risultati.
10 novembre
Via al Corso di panificazione ad Alghero
10 novembre
Nuovi bandi per le imprese sarde
10 novembre
Alguerunners corre e vince a Fertilia e Putifigari



