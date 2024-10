Cor 6 luglio 2021 «Hub Mariotti, soluzioni e dimissioni» «Il sindaco dopo le passerelle è scomparso». Durissima presa di posizione dei consiglieri comunali che chiedono le dimissioni dei responsabili di tanto disagio. Lamentele nell´Hub vaccinale di Alghero da quando gli orari di servizio sono stati dimezzati. Operatori sanitari e volontari sull´orlo di una crisi di nervi. Anziani a rischio



ALGHERO - Tutto abbastanza ovvio e scontato. Difficile, molto difficile proseguire con simili ritmi. Soprattutto con temperature vicine ai 40°C. Operatori sanitari e volontari sull'orlo di una crisi di nervi al Mariotti, mentre per gli anziani in attesa sotto i tendoni aumentano i rischi per la salute. Va in tilt l'hub vaccinale di Alghero da quando gli orari di servizio sono stati dimezzati, con la chiusura delle prenotazioni pomeridiane. Durissima la presa di posizione dei consiglieri comunali Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Mimmo Pirisi, Valdo Di Nolfo e dell'ex sindaco Mario Bruno.



«Chi ha creato questa situazione con persone, anche anziane, costrette a restare lunghe ore sotto il sole farebbe bene a dimettersi - sottolineano - mentre sarebbe anche bene che l’Amministrazione alzasse la voce per chiedere all’Ats di porre rimedio e trovare urgentemente una soluzione, per favorire l’azione encomiabile di tutti gli operatori dell’hub e per evitare ai cittadini interminabili file sotto il sole, prima che si possano verificare danni irreparabili». I sette consiglieri del Pd, Per Alghero, Sinistra in Comune e Futuro Comune ricordano come «neppure l’allerta meteo per le giornate di oggi e domani, con temperature tra i 37 e i 40 gradi, è servita per consigliare a chi di dovere di trovare una soluzione per evitare le lunghe attese sotto il sole cocente a cui vengono sottoposte in questi giorni le persone che vanno a vaccinarsi all’hub del Mariotti».



«Il grandissimo lavoro di operatori e volontari di questi mesi merita tutt’altro rispetto, così come meritano rispetto i cittadini obbligati a lunghe attese sotto la canicola. Chiediamo che i volontari, gli infermieri e i medici siano messi nelle condizioni di operare al meglio e ci uniamo al loro grido di allarme e alla loro richiesta di trovare al più presto una soluzione al pasticcio che si è creato. Il Sindaco, invece, dopo le passerelle dei mesi scorsi, appena sono sorti problemi è, come suo solito, scomparso, lasciando volontari, operatori e cittadini al loro destino cocente e chiedendo pazienza» concludono i consiglieri comunali di Alghero.