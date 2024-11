G.P. 8 luglio 2021 Ryanair: Alghero e Spagna più connesse Si rafforzano ancora i collegamenti tra la Sardegna e la Spagna con nuove rotte aeree estive tra i due Paesi: anche ad Alghero, Ryanair fortifica i collegamenti della programmazione estiva con Barcellona, Madrid e Siviglia



ALGHERO - Si rafforzano ancora i collegamenti tra la Sardegna e la Spagna con nuove rotte aeree estive tra i due Paesi. Diverse le compagnie che hanno annunciato l’apertura e il rafforzamento di alcune rotte dirette per il periodo estivo con un totale di 27 aeroporti italiani collegati con 18 città spagnole, confermando la Spagna come destinazione prioritaria per il mercato italiano.



Ad Alghero Ryanair invece, rinforza i collegamenti della programmazione estiva, da Alghero a Barcellona con 3 voli settimanali e da Alghero a Madrid e Siviglia con 2 voli settimanali.



In Sardegna, ai numerosi collegamenti offerti dalle compagnie aeree tradizionali (Air Europa, Alitalia, Iberia, Vueling) con le principali città spagnole, si aggiungo quelli delle compagnie low cost (Easyjet, Ryanair, Volotea, Wizzair) e l’annuncio di nuove rotte dalle compagnie spagnole Binter e Air Horizont. Senza dimenticare l’offerta charter estiva di Neos e Albastar.