S.A. 19:58
Ferragosto: 220mila passeggeri a Cagliari
Per il periodo 8 – 17 agosto 2025 prevedono circa 220.000 passeggeri (arrivi e partenze), con 1.400 movimenti e 250.000 posti offerti, all´Aeroporto di Cagliari. Da gennaio al 5 agosto 2025 lo scalo cagliaritano è stato scelto da oltre 3.000.000 di passeggeri
Ferragosto: 220mila passeggeri a Cagliari

CAGLIARI - Le stime di Sogaer per il periodo 8 – 17 agosto 2025 prevedono circa 220.000 passeggeri (arrivi e partenze), con 1.400 movimenti e 250.000 posti offerti, all'Aeroporto di Cagliari. Da gennaio al 5 agosto 2025 lo scalo cagliaritano è stato scelto da oltre 3.000.000 di passeggeri, per una crescita anno su anno del 2% circa. La performance è il frutto dei buoni risultati registrati, in particolare, sulle rotte internazionali (+7,5%). La Summer 2025 dell’Aeroporto di Cagliari, iniziata il 30 marzo e ormai nel vivo, è caratterizzata da un’offerta complessiva superiore di circa il 7% rispetto alla Summer 2024, con oltre 1.400.000 posti offerti sui mercati internazionali, 109 collegamenti diretti, di cui 75 di linea (31 nazionali e 44 internazionali) e 34 charter, operati da 39 compagnie aeree verso 25 Paesi.
