Voucher scuola a Porto Torres: domande

PORTO TORRES - Dal 12 luglio all'11 agosto sarà possibile presentare domanda per accedere ai voucher di cancelleria scolastica per l'anno scolastico 2021/22. In totale a Porto Torres quest'anno saranno disponibili 22mila euro: 9.140,00 per gli alunni della scuola primaria e 12.860,00 per quelli della secondaria.



Si tratta di una cifra maggiore rispetto agli anni precedenti (18.600,00 euro). L'altra novità riguarda l'innalzamento della soglia dell'Isee a 14.650,00 euro, che viene così uniformata a quella regionale. Nella domanda vanno allegati copia dell’attestazione ISEE e dei documenti di riconoscimento e codice fiscale.



I voucher saranno assegnati proporzionalmente secondo e consegnati orientativamente nell'ultimo trimestre di quest'anno. La domanda va presentata via Pec o posta ordinaria. Tutte le informazioni sul sito del Comune.