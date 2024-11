Cor 14 luglio 2021 Scuderia Magliona pronta per Scala Piccada La scuderia sassarese schiera Campus, Mannu, i fratelli Pisano e Sanna nella cronoscalata di casa sesto round del Campionato Italiano Velocità Montagna domenica 18 luglio



SASSARI - La scuderia Magliona Motorsport è pronta al prossimo impegno nelle corse in salita nel round di casa del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), che dal 16 al 18 luglio torna in Sardegna per disputare la 60^ Alghero Scala Piccada. Sono cinque i portacolori della compagine sassarese in cerca di un ruolo da protagonisti nella cronoscalata più “sentita”, quest'anno sesta prova del Tricolore e valida anche per il Trofeo Italiano zona Centro. Soprattutto mirando ai punti in palio proprio per il TIVM Centro, ad Alghero sarà in azione Gerolamo Campus.



Il pilota di Sassari vanta già una lunga esperienza sul tracciato di casa e nelle gare nazionali e si ripresenta al via con la Fiat Uno Turbo di gruppo E1 con la quale fu quarto nella passata edizione. Al volante della Renault Clio con la quale sta già disputando la stagione dei rally ci sarà Giuseppe Mannu. In una gara che ben conosce il pilota di Osilo ha il principale obiettivo di migliorare il feeling con l'agile berlina francese di classe A-2000, con la quale è al primo anno di corse, proprio in ottica del prosieguo 2021.



Sempre da Osilo arrivano gli altri tre alfieri della Magliona Motorsport: con due Citroen Saxo di classe ProdE-1600 si schierano Andrea Pisano, che rientra nell'automobilismo dopo sei anni di inattività agonistica e pure lui interessato soprattutto a una gara-test in ottica rallistica, e il fratello Luca Pisano, mentre Marcello Sanna è iscritto con la Renault Clio Rs di classe ProdS-2000. Alla 60^ Alghero Scala Piccada venerdì 16 luglio sarà giornata incentrata su verifiche e ultimi preparativi in vista dell'accensione dei motori. Sabato dalle 9.00 ricognizioni sul percorso con il via alle due salite di prove ufficiali. Sempre alle 9.00 domenica 18 luglio lo start di gara 1 e a seguire di gara 2, che sarà trasmessa su Aci Sport TV (canale 229 di Sky) e in live streaming sui canali social del Campionato Italiano Velocità Montagna.