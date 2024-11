S.A. 15 luglio 2021 In house, Tari, Barraccelli: Consiglio ad Alghero Convocazione del Consiglio comunale ad Alghero lunedì 19 luglio alle 17 nella sala riunioni de Lo Quarter. La sala è predisposta per garantire la presenza di un numero massimo di 40 persone



ALGHERO - Il Consiglio Comunale di Alghero è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, presso i locali della sala riunioni del Quarter lunedì 19 luglio 2021, alle ore 17.00. La sala è predisposta per garantire la presenza di un numero massimo di 40 persone, secondo le vigenti norme sanitarie. Si precisa che la partecipazione del pubblico sarà garantita mediante collegamento in diretta sul canale YouTube del Comune di Alghero. Tra gli argomenti all’ordine del giorno: la designazione del capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2021/2023, la società In house, la concessione dei beni demaniali, la manutenzione delle strade, la posidonia, la devianza giovanile, la cancellazione della Tari per le aziende agrituristiche.



Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci