Cor 17:27 «Ufficio di Prossimità presidi fondamentale» Incontro regionale sul servizio che mette insieme amministrazioni e cittadini, presente Raffaella Sanna insieme al personale comunale che gestisce l´Ufficio di Prossimità del Comune di Alghero



ALGHERO - L’Ufficio di Prossimità è uno degli strumenti con i quali l’Amministrazione ascolta e si avvicina ai cittadini. Inaugurato a Luglio 2024 e costituito già dal 2021, fin dal primo giorno della sua apertura si è rivelato un presidio di primaria importanza per l'utenza. Offre un servizio completamente gratuito ai cittadini e alle cittadine, evitando loro di recarsi fisicamente presso il Tribunale di Sassari per pratiche e istanze che riguardino amministrazioni di sostegno, autorizzazioni del giudice tutelare, volontaria giurisdizione (ad es. per minori o persone fragili).



Ieri a Milis l’incontro dal titolo “Gli Uffici di prossimità tra presente e futuro” al quale ha partecipato l’Assessora con delega ai Servizi Generali e ai Servizi Demografici, Raffaella Sanna insieme al personale comunale che gestisce l'Ufficio di Prossimità del Comune di Alghero, alla presenza della Presidente della Regione Alessandra Todde e dell'Assessore al Bilancio Giuseppe Meloni. Il progetto è infatti coordinato dal CRP (Centro Regionale di Programmazione).



«L'Ufficio di Prossimità del Comune di Alghero fin dal suo avvio a Luglio 2024 - spiega l’Assessora Sanna - ha confermato quanto sia utile per la comunità. Incontra l'apprezzamento di chi si rivolge al servizio ed usufruisce di assistenza completamente gratuita, ed è l'esempio vincente di collaborazione istituzionale stretta tra Governo, Regione ed Enti Locali. Tra le prossime azioni da intraprendere in coordinamento con la Regione Sardegna e il Ministero della Giustizia c'è sicuramente un rafforzamento delle azioni di comunicazione, informazione e pubblicizzazione del servizio, sia nel nostro Comune che nel territorio limitrofo che serviamo».



L'Ufficio di Prossimità del Comune di Alghero serve anche i Comuni di Uri, Olmedo, Romana, Putifigari, Villanova Monteleone e Monteleone Roccadoria, ha sede in Via Catalogna 52 ed è aperto il Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e il Martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.