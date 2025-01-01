Alguer.it
Economia › Venerdì a Sassari l'Innovators Day
Cor 12:11
Venerdì a Sassari l’Innovators Day
Venerdì 14 novembre la sala convegni della Promocamera ospiterà Talk, workshop, networking dedicati a comunicazione, marketing, innovazione e intelligenza artificiale con 5 speaker esperti: un progetto firmato e.INS Spoke 2, l’ecosistema dell’innovazione curato dall’Università di Sassari
Venerdì a Sassari l’Innovators Day

SASSARI - L’innovazione arriva a Sassari con INNOVATORS DAY, l’evento di e.INS Spoke 2 – Ecosistema dell’Innovazione del Nord Sardegna, promosso dall’Università di Sassari insieme a una rete di partner pubblici e privati impegnati nel favorire la transizione digitale del territorio.
Una giornata di workshop, talk e networking interamente dedicata all’innovazione nel turismo e nei beni culturali, che si terrà venerdì 14 novembre, negli spazi di Promocamera (Via Predda Niedda 18, Sassari), dalle 9.00 alle 18.30, con pausa pranzo compresa.

L’obiettivo dell’evento è esplorare come le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale stiano trasformando i settori turistico e culturale, modificando l’offerta, la fruizione e le modalità di comunicazione e promozione. Sul palco si alterneranno cinque relatori d’eccezione: 5 interventi e lezioni pratiche dedicate a comunicazione, marketing, innovazione e intelligenza artificiale.

Esperti di marketing, tecnologia, enogastronomia e innovazione culturale, che porteranno casi studio, visioni e strumenti operativi: dall’intelligenza artificiale alla personalizzazione dell’esperienza del visitatore, dalle strategie di comunicazione ai nuovi modelli di valorizzazione del patrimonio locale. Innovators Day sarà un laboratorio di idee e connessioni: un evento di formazione, ispirazione e confronto rivolto a operatori e operatrici del turismo e della cultura, imprese e associazioni culturali, enti pubblici, studenti e professionisti del settore. Un evento pensato per chi vuole innovare davvero, con l’obiettivo di costruire un dialogo concreto tra territorio, tecnologia e creatività.
