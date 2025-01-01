Cor 15:01 Posidonia, ripartono i viaggi da Alghero Da oggi sono ricominciati i lavori di asporto della posidonia per il trasporto presso il centro di trattamento che restituisce preziose quantità di sabbia da riposizionare negli arenili



ALGHERO - Prosegue con determinazione l’impegno dell’Amministrazione Cacciotto per la tutela e la valorizzazione del litorale algherese. Da oggi sono ricominciati i lavori di asporto della posidonia per il trasporto presso il centro di trattamento che restituisce preziose quantità di sabbia da riposizionare negli arenili. Dopo gli interventi di inizio anno, con il prelievo di circa 1350 tonnellate di posidonia da gennaio a giugno, con oltre 400 tonnellate di preziosa sabbia pulita rientrate alla base e riposizionate negli arenili di provenienza, le operazioni riprendono con l'obiettivo di aumentare la quantità da asportare e di allungare la dimensione della spiaggia di San Giovanni per ottenere l'arenile completamente pulito.



Per il Servizio Ambiente, le risorse impegnate per il potenziamento dell’attività di gestione della posidonia ammontano a circa 500 mila euro. I problemi derivati dalla presenza di posidonia, sul fronte della salvaguardia dei litorali, sono oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione, che al recente summit del G20 Spiagge a Castiglione della Pescaia ha avuto modo di confrontarsi sulle problematiche che gravano sul comparto e di proporre soluzioni comuni.



«Sicuramente – commenta l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva – è da accogliere con favore l'approdo del disegno di legge che riconosce lo status di città balneare, ma è particolarmente opportuna la revisione della legge che oggi considera la Posidonia un rifiuto, per riconoscerla invece quale biomassa naturale utile alla tutela delle spiagge». Intanto la prospettiva per la prossima stagione lascia presupporre un cambiamento per quanto riguarda lo stoccaggio e la lavorazione della posidonia, visto il progredire dei lavori dell’impianto di San Marco da parte del Consorzio Industriale Provinciale. Con ogni probabilità dall’anno prossimo i trattamenti potranno essere svolti nel nuovo sito, con sensibili risparmi per i costi di trasporto e di trattamento.