17:45 25° Alguer.it, traguardo storico Venticinque anni online. Traguardo storico per il Quotidiano di Alghero: Tanto è passato da quel rivoluzionario 11 novembre 2000. Con una dedica speciale a chi ha ideato, progettato e sviluppato il sistema editoriale



9125 giorni d'informazione continua sui fatti più importanti della Sardegna, con particolare riferimento alla città di Alghero. Cronaca, cultura, politica, economia, sport, opinioni: in una sola parola, Alguer.it. Il primo Quotidiano online della Regione Sardegna compie venticinque anni. Tanto è passato da quel rivoluzionario 11 novembre 2000. Erano le 17.45 di una sera piovosa, quando il server ha rilasciato la prima versione di quello che oggi è diventato uno dei quotidiani locali nazionali con l'indice di penetrazione sul territorio più alto d'Italia. Tutto è iniziato quella sera uggiosa da una stanza nella prima storica redazione in Via Gilbert Ferret, allestita con cavalletti e tavolo, Pc e collegamento a internet, quella strana parola che ancora non tutti conoscevano e i più non ne avevano inteso le potenzialità.



Un click che ha segnato indelebilmente il passo: alla tastiera chi Alguer.it lo ha ideato e progettato prima, realizzato e sviluppato per venticinque anni: Paolo Emilio Zoagli. Con lui e gli occhi sul vecchio monitor, gli editori Marco Vuchich e Guido Zoagli e pochi altri testimoni. Già allora era un'unica grande "a" che ruotava a simboleggiare la "nuova" informazione. A 360 gradi, su tutti i fatti più importanti del panorama locale e poi regionale. Qualche mese dopo la registrazione nel Tribunale di Sassari che porta la data maggio 2001 e la prestigiosa firma del direttore che fino ad oggi guida le pubblicazioni, il giornalista Pasquale Chessa. Venticinque anni in cui in tanti hanno contribuito a sviluppare e innovare un'informazione che grazie ad Alguer.it ha vissuto un'improvvisa vivacità.



Praticamente tutti (o quasi) i professionisti dell'informazione locale algherese hanno firmato un percorso - piccolo o grande - col Quotidiano di Alghero, contribuendo a far crescere nel tempo reputazione e prestigio. Con la giornalista Sara Alivesi, il «grazie» va indistintamente a tutti. Tanto tempo è passato, alcuni restyling grafici ne hanno scandito le versioni fino al 2013 quando da Alguer.it prende corpo il primo network d'informazione iperlocale in Sardegna esclusivamente online - IsolaMedia - che oggi conta SassariNews.it, Olbia24.it, PortoTorres24.it, NuoroNews.it, OristanoNews.it e CagliariOggi.it. Vere e proprie testate capaci di dialogare, far parlare e informare un'intera Isola - la Sardegna - partendo dal locale e proiettandola nel globale, con l'orizzonte sulla Catalogna grazie alla versione in lingua algherese Alguer.cat.