Nasce il Comitato Predda Niedda

L’obiettivo del Comitato sarà quello di diventare interlocutore diretto e riconosciuto delle istituzioni locali, regionali e nazionali, con una visione chiara: ridare dignità, efficienza e prospettiva a un’area che rappresenta il cuore economico e commerciale del Nord Sardegna, ma che da troppo tempo soffre abbandono, disorganizzazione infrastrutturale e mancanza di programmazione

SASSARI - A seguito della partecipata riunione svoltasi alcune settimane fa, promossa dall’associazione Identità e Costituzione, prende ufficialmente avvio il percorso di costituzione del Comitato Predda Niedda, organismo permanente che avrà il compito di affrontare e proporre soluzioni concrete alle storiche criticità dell’area industriale e produttiva di Predda Niedda e di lavorare a una piena integrazione strategica con il centro urbano di Sassari.



Al comitato hanno già aderito alcuni tra i più importanti imprenditori e operatori economici dell’area, segno di una reale volontà di cambiamento dal basso e di costruzione di una rappresentanza forte, autorevole e indipendente. «Finalmente qualcosa si muove. Predda Niedda non può più aspettare. Con questo comitato si apre una fase nuova, basata su partecipazione, responsabilità e proposte concrete» dichiara Tore Piana, tra i promotori dell’iniziativa.



La convocazione per la costituzione formale del Comitato è fissata per venerdì 14 novembre 2025 alle ore 17 presso i locali della Formadil /Cassa Edile in Predda Niedda Sassari, con all’ordine del giorno: Approvazione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; Elezione di Presidente, Vicepresidente e Direttivo; Definizione delle prime iniziative.