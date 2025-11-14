Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteAssociazionismo › Nasce il Comitato Predda Niedda
Cor 10:00
Nasce il Comitato Predda Niedda
L’obiettivo del Comitato sarà quello di diventare interlocutore diretto e riconosciuto delle istituzioni locali, regionali e nazionali, con una visione chiara: ridare dignità, efficienza e prospettiva a un’area che rappresenta il cuore economico e commerciale del Nord Sardegna, ma che da troppo tempo soffre abbandono, disorganizzazione infrastrutturale e mancanza di programmazione
Nasce il Comitato Predda Niedda

SASSARI - A seguito della partecipata riunione svoltasi alcune settimane fa, promossa dall’associazione Identità e Costituzione, prende ufficialmente avvio il percorso di costituzione del Comitato Predda Niedda, organismo permanente che avrà il compito di affrontare e proporre soluzioni concrete alle storiche criticità dell’area industriale e produttiva di Predda Niedda e di lavorare a una piena integrazione strategica con il centro urbano di Sassari.

L’obiettivo del Comitato sarà quello di diventare interlocutore diretto e riconosciuto delle istituzioni locali, regionali e nazionali, con una visione chiara: ridare dignità, efficienza e prospettiva a un’area che rappresenta il cuore economico e commerciale del Nord Sardegna, ma che da troppo tempo soffre abbandono, disorganizzazione infrastrutturale e mancanza di programmazione.

Al comitato hanno già aderito alcuni tra i più importanti imprenditori e operatori economici dell’area, segno di una reale volontà di cambiamento dal basso e di costruzione di una rappresentanza forte, autorevole e indipendente. «Finalmente qualcosa si muove. Predda Niedda non può più aspettare. Con questo comitato si apre una fase nuova, basata su partecipazione, responsabilità e proposte concrete» dichiara Tore Piana, tra i promotori dell’iniziativa.

La convocazione per la costituzione formale del Comitato è fissata per venerdì 14 novembre 2025 alle ore 17 presso i locali della Formadil /Cassa Edile in Predda Niedda Sassari, con all’ordine del giorno: Approvazione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; Elezione di Presidente, Vicepresidente e Direttivo; Definizione delle prime iniziative.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/11Renzo Peretto è il nuovo Presidente della Cantina
6/11Confcommercio: Casu presidente regionale
31/10Genitori e figli: patto per l´educazione ad Alghero
28/10Successo solidale: 2.800 euro firmati Rotary Alghero
25/10Fidapa Alghero: presidente Neria De Giovanni
23/10La Lega Navale di Alghero celebra 50 anni
18/10I Giovani accolgono il Laboratorio delle Strategie
16/10Nasce il Comitato per Predda Niedda
8/10Il Distretto Rurale si presenta ad Alghero
3/10Il ricordo di Borsellino e Falcone all´Asinara
« indietro archivio associazionismo »
11 novembre
«Mancano anche i reagenti, è il collasso»
11 novembre video
Autunno al Parco di Porto Conte. Natura, sapori e Benessere
11 novembre
Nuoro: 39enne arrestato due volte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)