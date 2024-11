Cor 15 luglio 2021 Alla Grotta di Nettuno con un click «Alghero Experience diventa sempre più il punto di riferimento dell´offerta turistica della Riviera del Corallo» sottolinea Andrea Delogu, il presidente della Fondazione Alghero che ha realizzato il progetto insieme al Consorzio Turistico Riviera del Corallo



ALGHERO - Su Alghero Experience, la nuova piattaforma di e-commerce del portale di promozione turistica della Riviera del Corallo, è possibile dalla giornata odierna prenotare l'ingresso alla Grotta di Nettuno. E' facile ed intuitivo: si accede al sito dedicato e si organizza in modo del tutto autonomo la propria visita scegliendo tra gli orari disponibili per ogni singola giornata. La Grotta di Nettuno è un luogo unico, meta ogni anno di migliaia di visitatori da tutto il mondo.



Insieme ai principali siti turistici del territorio è inserita nell'Alghero Ticket, il biglietto unico che permette di visitare tutti i musei e i monumenti della città risparmiando fino al 70% sull'acquisto dei singoli biglietti con cui si accede ai principali luoghi di interesse: il MUSA - Museo Archeologico, la Necropoli di Anghelo Ruju, il Complesso Nuragico di Palmavera, il Complesso Monumentale di San Francesco, l'Ecomuseo Egea, Casa Gioiosa a Tramariglio, il MASE - Museo Antoine De Saint-Exupéry, il MACOR - Museo del Corallo e il Museo Casa Manno.



«Alghero Experience diventa sempre più il punto di riferimento dell'offerta turistica della Riviera del Corallo, attraverso il quale promuovere e vendere tutte le esperienze e le attrazioni che Alghero sa offrire, grazie alla indiscussa bellezza del suo ambiente ed al gran patrimonio culturale di cui dispone» sottolinea Andrea Delogu, il presidente della Fondazione Alghero che ha realizzato il progetto insieme al Consorzio Turistico Riviera del Corallo, in collaborazione con il Comune di Alghero e con il contributo della Fondazione di Sardegna.