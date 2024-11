Cor 16 luglio 2021 Incidente a Farris, salta la Scala Piccada È stato proprio durante il trasporto della vettura che il camion ha avuto un incidente arrecando dei danni anche all´auto del pilota Sergio Farris che per tale ragione non correrà la gara del campionato che aspettava di più



ALGHERO - Sergio Farris, alfiere della scuderia SpeedMotor non correrà più alla 60ª Alghero Scala Piccada a causa di un imprevisto. Per oggi, venerdì 16, era previsto l'arrivo ad Alghero di tutti i piloti e dei loro mezzi. È stato proprio durante il trasporto della vettura che il camion ha avuto un incidente arrecando dei danni anche all'auto del pilota Sergio Farris che per tale ragione non correrà la gara del campionato che aspettava di più. Con grande rammarico e delusione, il pilota sardo annuncia ai suoi fan che non potrà prender parte alla 60ª Alghero Scala Piccada nemmeno quest'anno.