Sensibilizzazione ambientale a Porto Palmas

SASSARI - Domenica 18 luglio nella spiaggia di Porto Palmas, si svolgeranno le attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale, previste per i litorali che hanno conquistato la Bandiera Blu e curate dal Ceas (Centro per l'Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità) Lago Baratz. Sarà presente uno stand informativo in cui, tra materiale divulgativo a disposizione e giochi e quiz, si cercherà di accrescere la consapevolezza verso la salvaguardia dell'ambiente e dei litorali.



I successivi appuntamenti si terranno giovedì 22 luglio nella spiaggia sassarese di Platamona e sabato 31 luglio in quella di Porto Ferro. In quest’ultima giornata, oltre al punto informativo, le educatrici del Ceas coinvolgeranno grandi e piccoli in un laboratorio ludico gratuito alla scoperta della spiaggia e del mare. Le iniziative sono partite giovedì 8 luglio, in occasione della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo, con un laboratorio gratuito di Land art.



I bagnanti della spiaggia di Porto Ferro sono stati coinvolti nella realizzazione di una riproduzione del nostro mare e dei suoi abitanti con l’uso del materiale naturale presente in spiaggia. Bambini e adulti, con grande creatività, hanno realizzato tartarughe, pesci, meduse, polpi, stelle marine e le onde che tanto caratterizzano Porto Ferro, che ancora per quest’anno ha ottenuto il vessillo “Bandiera Blu 2021” insieme ad altre due spiagge sassaresi: Platamona e Porto Palmas. Per informazioni: CEAS Lago Baratz 079533097 - ceas.baratz@comune.sassari.it.