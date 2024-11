S.A. 19 luglio 2021 Comitato Fertilia dal sindaco: «vogliamo risposte» Giovedì atteso incontro tra il Comitato di quartiere e il Primo cittadino. Sul tavolo: il piano di riqualificazione di Fertilia, il futuro del campo sportivo e la gestione del litorale



ALGHERO - Giovedì 22 luglio, una delegazione del CdQ Fertilia-Arenosu sarà rivevuta dal Sindaco di Alghero Mario Conoci. L'incontro, richiesto dal Comitato, «è volto a raccogliere informazioni e programmi relativi a diversi argomenti dei quali, nel tempo, le varie amministrazioni hanno avuto solo risposte vaghe o evasive» si legge nella nota.



Tra questi argomenti spiccano, ormai da anni, il piano di riqualificazione di Fertilia, il futuro del campo sportivo e la gestione del litorale. «Oltre a queste, sarà chiesto al primo cittadino un impegno reale (e verificabile) per l'urgente e improcrastinabile progetto di ristrutturazione della Chiesa e delle sue aree esterne, da prevedere in accordo con la Regione e la Curia. Per finire, chiederemo un quadro riassuntivo su manutenzioni, verde pubblico, viabilità e stato degli immobili di pregio di proprietà comunale».



«Nella speranza di trovare le più adeguate risposte, ribadiamo - scrive la il CdQ Fertilia-Arenosu - la disponibilità ad essere controparte proattiva per l'amministrazione, soprattutto in questo momento di transizione in cui siamo impegnati nell'organizzazione delle elezioni per il rinnovamento del gruppo Direttivo grazie al coinvolgimento di cittadini desiderosi di essere rappresentanti della loro comunità».