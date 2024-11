video Cor 19 luglio 2021 Palazzo in fiamme, quattro anni senza casa Ad Alghero è ormai divenuto un monumento, simbolo del groviglio burocratico a cui è andato incontro il palazzo incendiato alle porte della città. Nelle immagini del Quotidiano di Alghero tutti i drammatici momenti di quel lontano 2017



ALGHERO - Sono quattro lunghi anni. Era il 19 luglio del 2017 quando un grave incendio ha devastato il supermercato "Risparmio Casa" al piano terra del grande palazzo realizzato tra via Vittorio Emanuele e via Mazzini ad Alghero. In quelle ore sono state evacuate 49 famiglie che ancora oggi non sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. A causare il rogo - secondo l´incidente probatorio - sarebbe stato un mozzicone di sigaretta lasciata accesa da un cliente del negozio. Ma l'edificio è ormai divenuto un monumento di Alghero, ben visibile da quanti entrano in città, simbolo del groviglio burocratico a cui è andato incontro il palazzo annerito, ancora oggi imbottito di merce e attrezzature. Negli anni si sono susseguiti incontri e proteste, ma per le numerose famiglie coinvolte, la strada per il rientro a casa sarà ancora lunga. Nelle immagini deli drammatici momenti del 2017. Guarda e condividi il video su Alguer.tv