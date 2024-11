S.A. 21 luglio 2021 Vandali in azione all´Alberghiero di Alghero Nei giorni scorsi, durante la notte, alcuni soggetti si sono intrufolati nella scuola e hanno svaligiato i distributori automatici e svuotato gli estintori



ALGHERO - Vandali in azione nell'Istituto Alberghiero di Alghero. Nei giorni scorsi, durante la notte, alcuni soggetti si sono intrufolati nella scuola e hanno svaligiato i distributori automatici e svuotato gli estintori. La denuncia è avvenuta il lunedì mattina all'arrivo del personale scolastico ancora in servizio. I responsabili sarebbero già stati individuati e fermati dalle forze dell'ordine.