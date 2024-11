G.P. 22 luglio 2021 La spiaggia Lazzaretto nella Top10 La spiaggia a nord di Alghero conquista la decima posizione. Altre quattro spiagge sarde nella Top 10 di Holidu, il sito specializzato nell’offerta di case vacanza



ALGHERO – Alghero si conferma meta del turismo sardo secondo lo studio realizzato dal motore di ricerca "Holidu" specializzato nell’offerta di case vacanza. Per i votanti che hanno partecipato allo studio, la Sardegna è una garanzia per le proprie vacanze e le spiagge più belle si trovano sull’isola.



Cinque spiagge sarde tra le prime dieci spiagge italiane: il Lazzaretto di Alghero si colloca in decima posizione con 4mila recensioni e il punteggio di 4,4, preceduto di poco dal Poetto di Cagliari al nono posto. Villasimius conquista la quinta e quarta posizione, rispettivamente con le spiagge di Simius che ha conquistato 5mila recensioni e un punteggio superiore a 4,5 insieme alla spiaggia di Porto Giunco, collocata in uno splendido scenario tra lo stagno di Notteri e il mare cristallino di questo tratto di costa.



Sul podio si piazza la spiaggia de La Cinta a San Teodoro: terza posizione con oltre 6mila recensioni e 4.5 stelle. È stata la località più apprezzata, preceduta solamente dalla Baia del Silenzio in Liguria e dalla Sala dei Turchi in Sicilia. Le isole italiane hanno dominato la classifica generale elaborata segendo il monitoraggio e le recensioni di "Google maps" per arrivare alla classifica finale. Da nord a sud, passando per Alghero, la Sardegna è stata incoronata regina dell’estate e meta preferita dei viaggiatori.