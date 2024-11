S.A. 24 luglio 2021 Tre bus snodati inaugurati a Sassari A partire da lunedì 26 luglio, infatti, due dei tre “snodati” verranno messi in servizio nelle linee Buddi Buddi e Marina di Platamona. Il terzo bus resterà in azienda a disposizione per intervenire in caso si verificassero particolari esigenze nelle due tratte



SASSARI - Per la primo volta nella storia del trasporto pubblico locale a Sassari fanno il loro ingresso gli autobus “snodati” da diciotto metri. Si tratta di tre bus doppi per dare maggiore sostegno alle linee, in questo periodo molto frequentate, che collegano la città con il litorale di Platamona. A partire da lunedì 26 luglio, infatti, due dei tre “snodati” verranno messi in servizio nelle linee Buddi Buddi (BB) e Marina di Platamona. Il terzo bus resterà in azienda a disposizione per intervenire in caso si verificassero particolari esigenze nelle due tratte.



I bus potranno trasportare fino a 170 persone a bordo ciascuno. Sono dotati dei principali dispositivi presenti a bordo di tutti gli altri mezzi della flotta e con il sistema snodato di congiunzione che ne agevola la manovrabilità nel centro urbano sarà di grande aiuto nella distribuzione migliore dell’utenza diretta al mare e viceversa.



L’azienda, per agevolare la fermata dei bus da 18 e 12 metri e non creare intoppi alla circolazione, alla rotonda di platamona ha provveduto a tracciati sull’asfalto i nuovi stalli di sosta, anche per agevolare i passeggeri per salire e scendere dal mezzo in piena sicurezza. Per Paolo Depperu, presidente di ATP «in un periodo particolare come questo, legato al contingentamento del numero delle persone trasportabili su i nostri mezzi, contrapposta però alla crescente necessità di dare la migliore risposta all’esigenza di mobilità della cittadinanza, sono felice di annunciare questa bella novità per Sassari e l’hinterland».