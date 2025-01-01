Alguer.it
S.A. 11:38
«Palazzo bruciato, solo propaganda»
Così i consiglieri di Forza Italia Alghero replicano alla nota del consigliere Giampietro Moro in merito ai lavori di pulizia e bonifica del palazzo in via Vittorio Emanuele
«Palazzo bruciato, solo propaganda»

ALGHERO - «Anche questa volta il solito consigliere di maggioranza plaude alla propaganda dell'amministrazione Cacciotto senza sapere di cosa parla. Questa volta il tema è il palazzo di via V. Emanuele colpito dal rogo di 8 anni fa. Secondo il consigliere "plaudente" il merito dell'inizio dei lavori di pulizia e bonifica è del sindaco. Dimenticando che se ora questi lavori potranno essere eseguiti da Sofingi, Risparmio Casa e Condominio ciò è dovuto alla sentenza del Tribunale che a gennaio ha dissequestrato l'immobile. Nessun merito va ascritto al sindaco, che anche in questo caso è rimasto alla finestra».

Così i consiglieri di Forza Italia Alghero replicano alla nota del consigliere Giampietro Moro (pur nominandolo ndr) [LEGGI]. «Comprendiamo le ambasce del consigliere per lo stato di dissoluzione dell'egemonia del Campo largo sulla maggioranza, e sulla china dissolutoria della coalizione che sostiene il sindaco. Ma lo invitiamo ad approfondire i temi, politici e non, e di non intervenire per partito (del Campo largo) preso. E gli rinfreschiamo la memoria ricordandogli che i dieci anni di amministrazione di Forza Italia hanno cambiato e rilanciato Alghero» concludono gli azzurri.

Nella foto: Marco Tedde
© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)