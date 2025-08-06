Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteManifestazioni › A Sennori ritorna Calici di stelle
S.A. 13:05
A Sennori ritorna Calici di stelle
L’8 agosto dalle 19.30 dieci postazioni di vini e 4 stand di degustazione, ticket baby per i più piccoli e poi musica, arte, tradizioni, buon cibo e turismo esperienziale
A Sennori ritorna Calici di stelle

SENNORI - Sapori, ospitalità e atmosfera coinvolgente per consacrare al palato i vini pregiati della
Romangia tra musica e divertimento, tipicità e tradizione. Venerdì 8 agosto, a partire dalle
19.30, Centro turistico via Rosa Gambella, Sennori si prepara ad accogliere migliaia di visitatori
per l’evento più atteso dell’anno: Calici di Stelle, con l’entusiasmo del fresco riconoscimento per le
meravigliose domus de janas come Patrimonio dell’umanità. Lungo il percorso saranno allestite dieci postazioni dove assaggiare i pregevoli vini del territorio prodotti da Agreste Natura, Cantina Leo Conti, Cantina Fara, Cantina Nuraghe Cabrioni, Cantina Mode, Cantina Ruiu, Cantina Sorres, Viticoltori di Romangia, Nico Loriga, Giacomo Urgeghe.

Non mancherà uno spazio a cura dell’associazione culturale Il Lentischio riservato al moscato, che con la sua DOC a Sennori è una vera istituzione. Il percorso sarà allietato dalle musiche dei gruppi
locali, mentre i racconti della vendemmia e delle aziende renderanno uniche le degustazioni.
Quattro stand gastronomici proporranno invece l’antipasto “su Fossu” nelle due postazioni della
Pallacanestro Sennori; un primo di gnocchetti alla sarda nella postazione del Comitato di San
Biagio; frutta allo stand del Comitato di Santa Lucia; dolci con amaretos e tiricas nello spazio del
Comitato di San Giovanni.

Si terranno laboratori del pane (dalle 20 alle 22 nello spazio esterno del Centro culturale) a cura di
Gianfranca Dettori; laboratori di dolci (dalle 20 alle 22 al Centro di aggregazione via Farina a cura
di Maria Fara e le signore del centro; laboratorio di cestini (via Vittorio Emanuele). Il percorso
ospiterà dimostrazioni della preparazione del piatto tipico locale, “Su fossu” e della lavorazione
degli gnocchetti sardi. Ci saranno inoltro mostre e installazioni artistiche, e l’osservazione delle stelle con l’Associazione astronomica turritana. Saranno aperte le Domus de janas dell’Orto del Beneficio parrocchiale, dove andranno in scena le esibizioni del Coro polifonico di Sennori e i balli dei gruppi folk “Janas” e “Sos Femminedos”. Tema della serata sarà “la pace”, un messaggio dalla Romangia contro tutte le guerre che contro ogni singolo atto di violenza quotidiana. Gli organizzatori avranno stampata sulle proprie magliette la bandiera della pace. Chi avesse piacere potrà lasciare ad Emergency una piccola donazione per la Palestina.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/8/2025
Fuochi di Ferragosto ad Alghero
Come da tradizione, lo show con inizio alle 22.30, potrà essere apprezzato da diverse parti della costa, con tutta la suggestione di una serata speciale che suggella la stagione turistica algherese
11:38
Sabato 9 appuntamento coi Candelieri Medi
Sono 16 i gruppi che sfileranno da corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere il piazzale della chiesa di Santa Maria di Betlem. Per consentire lo svolgersi del corteo sono previste modifiche alla viabilità
18:44
A Porto Torres il Carnevale Estivo Turritano
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il sostegno del Comune è in programma sabato 9 agosto. Ospite la Mascherata di gruppo del Carnevale di Viareggio e la Pro Loco di Golfo Aranci
31/7Autunno in Barbagia: si parte il 6 settembre
25/7Quattro giorni di festa per “Chenamos in carrela”
23/7Ad agosto la Sagra Estiva del Carciofo ad Uri
22/7Narcao Blues celebra la trentacinquesima edizione
22/7Urban Fest a Sant´Agostino
22/7Dromos festival ai nastri di partenza
22/7Notti Isolate a Porto Ferro
15/7Abbabula: tappe a Sassari, Alghero e Sennori
15/7Billèllera Sorso Music Festival, IV edizione
14/7Akènta Day 2025: successo tra mare, vino e identità
« indietro archivio manifestazioni »
7 agosto
Nuovo frontale nella 291: quattro feriti in Pronto Soccorso
7 agosto
Il bar del Fogo in fiamme ad Alghero
7 agosto
Fuori norma, ordinanza sindaco. Bagni vietati a Porto Conte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)