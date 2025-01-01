S.A. 12:01 Pulizie nell´agro di Alghero e nell´ex Cotonificio I lavori in questi giorni stanno interessando le zone di Mamuntanas, Punta Moro, di Guardia Grande e la strada vicinale Funtana Muras. Degrado nell´area ex cotonificio dove sono iniziate le pulizie e la disinfestazione



ALGHERO - Campagna di pulizia e di sfalcio nelle strade vicinali dell’agro di Alghero, a cura del Servizio Manutenzioni, con un due affidamenti di lavori che in questi giorni stanno interessando le zone di Mamuntanas (strada vicinale Cassonedda, strada vicinale Garrone, Salto don Peppino, strada Mamuntanas ) Punta Moro (Strada acquedotto Montagnese) e di Guardia Grande (Strada vicinale Guardia Grande, via Punta Cristallo) e la strada vicinale Funtana Muras. Diversi chilometri di strade i cui bordi risultano invasi dalla vegetazione, oggetto di segnalazioni da parte dei residenti ai quali l’Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto sta rispondendo con l’appalto in corso per complessivi 50 mila euro. Gli interventi di pulizia hanno interessato anche la messa in sicurezza nell’area interessata dal cantiere dell’ex Cotonificio. Martedì gli operai sono intervenuti per operazioni di sfalcio e pulizia. La superficie dell’ex fabbrica versa in condizioni di degrado, con una presenza di erbacce che ha destato più di una segnalazione da parte dei residenti. In questi giorni i lavori continuano, con l’asporto di tutti i rifiuti presenti e con la disinfestazione completa dell’area interessata dal cantiere.



Nella foto: la pulizia dell'area ex cotonificio