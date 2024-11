Cor 24 luglio 2021 La proposta: ecobox per Porto Torres Proposta congiunta dei gruppi consiliari di Pd e Progetto turritano d´intesa con l´assessore Amato per migliorare il decoro e la gestione dei rifiuti nelle aree intorno ai pubblici esercizi. Si segue il modello Alghero che però tanti problemi sta creando in Riviera del Corallo



PORTO TORRES - Proposta congiunta dei gruppi consiliari di Pd e Progetto turritano d'intesa con l'assessore Amato per migliorare il decoro e la gestione dei rifiuti nelle aree intorno ai pubblici esercizi: collocare strutture ricoperte di legno e fiori per nascondere i contenitori della raccolta delle utenze non domestiche. Una soluzione adottata in altri centri isolani e che consente di nascondere alla vista sacchi e cassoni: le strutture, realizzate a cura degli esercenti, rientrerebbero nella categoria "arredo urbano" e non avrebbero quindi bisogno di specifiche autorizzazioni.



Il senso della proposta è spiegato da Massimiliano Ledda, presidente della commissione Ambiente, e Gavino Ruiu capogruppo di Progetto Turritano: «Abbiamo pensato questa soluzione per dimostrare che è possibile far convivere la differenziata con il rispetto del decoro urbano. Risolvendo anche il problema dei gabbiani e delle cornacchie che quotidianamente spargono i rifiuti nelle strade. Chiederemo al Consiglio comunale di redigere un regolamento che stabilisca le modalità di gestione di questi piccoli casotti: la costruzione, lo stile, le modalità di utilizzo, i rapporti con il gestore del servizio di igiene urbana e così via».



Nella foto: un ecobox in legno della Riviera del Corallo