S.A. 26 luglio 2021 Polo Cup Porto Cervo, vince Petra Bianca Finale spettacolare all´Italia Polo Challenge Baylandy Cup-Porto Cervo 2021. Il team di Petra Bianca supera Battistoni per 7-5



OLBIA - La rivincita nella gara che contava di più: sconfitto da Battistoni Polo Team nella partita di esordio, Petra Bianca Polo Team l’ha spuntata con merito per 7 a 5 nella avvincente finale che ha assegnato il trofeo di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021. Il torneo di polo che si è concluso sabato notte al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori ha raccolto un buon pubblico che si è divertito in tutte le serate. A commentare le gare un ospite d'eccezione, il rugbista argentino, ex della nazionale italiana, Martìn Castrogiovanni, ormai star della televisione. Nella Finalina per il 3° posto, match combattutissimo che ha visto spuntarla il Sea Earth Sky Polo Team per 6-5 su U.S. Polo Assn. Polo Team dopo una furiosa rimonta dal 3-5. Di Therance Cusmano il gol che ha fissato il punteggio sul 6 a 5 finale.



Alessandro Giachetti, 59 anni, responsabile del settore polo della Federazione Italiana Sport Equestri dal 2003, è stato il punto cardine del Comitato Organizzatore di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 insieme alla referente per il Polo della Fise Sardegna Piera Monti. Giachetti ha spiegato: «Era importante tornare in Sardegna con un torneo di questa importanza dopo undici anni di assenza, siamo tutti particolarmente soddisfatti per la riuscita dell’evento. La formula dell’Arena Polo è vincente per un maggior coinvolgimento del pubblico, così come avvenuto qui da Arzachena, e per la spettacolarità del gioco, grazie agli spazi più stretti e alla maggiore rapidità delle azioni».



Giachetti ha voluto inserire nel programma di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 delle partite-esibizioni di un gruppo di giovanissime giocatrici sarde avviate al polo con i quattro stage che si sono tenuti all’Hippopark Palahorse di Golfo Aranci con il programma di formazione Polo Pony della Federazione Italiana Sport Equestri. Si tratta di un’iniziativa che ha interessato molte regioni ottenendo un ottimo successo in termini di adesioni e di riscontro tecnico, specialmente in Sardegna.



«Sono stati venticinque i ragazzi che hanno partecipato agli stage che ho tenuto con il tecnico federale Franco Piazza: un’iniziativa fondamentale per diffondere questo sport e allargare la base dei praticanti, soprattutto a livello giovanile. Quelli in Sardegna non sono stati comunque gli unici stage che abbiamo organizzato: gli altri li abbiamo tenuti in Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana e Umbria, per la partecipazione complessiva di duecento ragazzi».



Nella foto: Petra Bianca, i vincitori del torneo