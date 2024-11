G.P. 29 luglio 2021 Sassari in mobilità smart Atp Sassari sceglie Teseo App per offrire funzionalità digital sempre più all’avanguardia a chi viaggia sui bus in città. Passi importanti per andare sempre più incontro alle nuove esigenze di mobilità della cittadinanza, smart, iperconnessa e con la necessità di servizi agili e performanti



SASSARI - Nuova App super performante, nuove funzionalità sempre più all’avanguardia: Atp SpA non si ferma neppure in estate e lancia, a partire su piattaforme digital android e apple, la nuova versione dell’”App Atp Sassari più smart”, con interfaccia pulita, mappe facili e aggiornate, collegate a google e numerose nuove funzioni che semplificano senza dubbio la vita per chi usa lo smartphone per spostarsi in città. Ma quali sono le novità? Rispetto al passato, il cambio di passo è epocale: utilizzando il sistema cosiddetto “Teseo”, la nuova App ragiona e dialoga proprio come Google. Sarà più semplice, quindi, scoprire quali bus prendere utilizzando il servizio “vicino a te” o il “Dove vuoi andare?”;



«Come annunciato in precedenza, stiamo facendo dei passi importanti per andare sempre più incontro alle nuove esigenze di mobilità della cittadinanza, smart, iperconnessa e con la necessità di servizi agili e performanti – dichiara Paolo Depperu Presidente di ATP - grazie alla tecnologia e alla spinta che questa azienda ha di stare al passo con l’innovazione siamo stati in grado di trasformare e rendere di ultima generazione anche le cosiddette paline mute, senza costi esorbitanti ma usando ’acume e intelligenza pratica».



Chi invece non ha mai usato l’App Atp Sassari e vuole cimentarsi per la prima volta, potrà scaricarla dal proprio store, a seconda del sistema operativo del telefono in uso, e procedere con la registrazione.Chi già utilizza questo servizio dovrà semplicemente aggiornare all’ultima versione l’app che già possiede sul proprio telefono. Chi invece ha già acquistato i titoli di viaggio e non li ha ancora utilizzati, tutto sarà facilmente disponibile nella propria lista “titoli di viaggio”. Dal 15 agosto la nuova versione di Atp Sassari targata Teseo sarà quella ufficiale e chi non procederà con l’aggiornamento e resterà al vecchio sistema e non potrà più acquistare e convalidare i titoli di viaggio sui mezzi, ma potrà soltanto consultare linee, orari e percorsi.