L'assessore al Turismo del comune di Alghero, Marco Di Gangi, ribatte con fermezza alle accuse di «immobilismo» e «provincialismo» dell'ex delegata alla Cultura, Gabriella Esposito, per la mancata partecipazione al bando sulle città creative Unesco. «Qualcuno si è distratto in questo periodo. Non solo non siamo fermi, lavoriamo a 360 gradi» le sue parole