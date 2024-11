Cor 29 luglio 2021 Davide Langella, l´eroe di Maria Pia E´ lui ad aver scaricato i primi estintori sulle fiamme divampate in pineta, evitando che si propagassero tra il sottobosco secco. Collabora nello storico stabilimento balneare dell´Hermeu



ALGHERO - Non è la prima volta che succede. Ed è soltanto grazie alla tempestività d'azione se si è scampato il disastro nella pineta di Alghero . E' Davide Langella, un bagnino collaboratore dello storico stabilimento balneare Heremu l'eroe di Maria Pia. Quello che prima di tutti si è accorto che qualcosa martedì sera andava in fumo ed è immediatamente intervenuto scaricando due estintori sulle fiamme che rischiavano di propagarsi nel sottobosco ormai secco. Sfidando le fiamme, fino a rischiare di perdere i sensi. Senza il suo coraggio, probabilmente, l'intento di chi ha colpevolmente appiccato il fuoco sarebbe andato a segno. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat