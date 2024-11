video Cor 27 luglio 2021 Maria Pia, incendio doloso nella pineta di Alghero Montis: Indagini a tutto campo per scovare il piromane Macchina dell´emergenza antincendio attivata nel tardo pomeriggio ad Alghero. Innesco in pineta, subito sedato. Sul posto Corpo Forestale, Barracelli e Vigili del fuoco. In fumo sottobosco e alcuni rami bassi. Le immagini







Provvidenziale l'allerta lanciata con estrema tempestività alla centrale operativa antincendio che ha inviato sul posto tutti i mezzi a disposizione. Presenti gli uomini del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i Barracelli di Alghero e due squadre di Vigili del fuoco, oltre agli agenti di Polizia locale che hanno facilitato le manovre dei mezzi impegnati a spegnere le fiamme.



In fumo è andato un piccolo fazzoletto di pineta, adiacente al primo tratto di arenile. L'intervento da terra delle squadre ha comprensibilmente destato grande preoccupazione tra i numerosi bagnanti che quotidianamente frequentano la zona. Non è la prima volta che ignoti appiccano fuoco a Maria Pia: la scorsa estate la stessa scena si è ripetuta, con numerose analogie rispetto al fatto odierno, almeno in quattro distinte giornate. Motivo per cui rimane altissima l'attenzione.