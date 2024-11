G.P. 29 luglio 2021 Incendi: la solidarietà dei Vescovi Incendi e alluvioni. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei esprime solidarietà alle popolazioni della Sardegna e del Nord Italia



ALGHERO – Il Cardinal Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana esprime la sua vicinanza e solidarietà alle popolazioni della Sardegna, messe a dura prova dagli incendi che stanno provocando danni incalcolabili, e a quelle del Nord Italia, colpite dalla furia del maltempo. Vicinanza alle popolazioni e gratitudine ai soccorritori, sono le parole espresse a nome dell’Episcopato italiano, dal cardinal Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei.



«In Sardegna sono oltre 20mila gli ettari di boschi e terreni agricoli andati in fumo, numerose le aziende e le abitazioni bruciate. Alla devastazione ambientale – osserva il cardinale - si aggiungono migliaia di sfollati e una strage di animali, fonte di sostentamento e risorsa fondamentale per l’economia dell’intera regione. Duramente colpita è la diocesi di Alghero-Bosa, insieme ad alcune zone dell’Oristanese, dell’Ogliastra e del Sassarese. Forti temporali e grandinate hanno invece causato allagamenti e danni nella zona settentrionale del nostro Paese, in particolare nel Comasco».



Si unisce al coro di gratitudine alle Forze dell’ordine, Protezione Civile e volontari che si stanno adoperando per bonificare le aree colpite e portare soccorso e solidarietà concreta. «La mia preghiera e quella di tutta la Chiesa che è in Italia – conclude il cardinale - stringendoci attorno a quanti hanno perso casa e lavoro. Rivolgo infine un appello affinché, come chiede Papa Francesco, tutti si prendano cura della madre Terra, vincendo la tentazione dell’egoismo che ci rende predatori coltivando il rispetto per i doni della creazione, adottando un nuovo stile di vita e promuovendo una società attenta al Creato».