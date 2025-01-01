S.A. 18:58 L’ Avis di Sassari porta in città la magia Disney L’Avis Provinciale di Sassari, dopo il successo dello scorso anno, lancia l’iniziativa “Dona il sangue e vai a teatro”, mettendo a disposizione 100 biglietti omaggio, assegnati tramite estrazione, per assistere a uno degli spettacoli più attesi della stagione



SASSARI - Donare il sangue è un gesto semplice che può salvare vite e, a volte, anche diventare un’occasione per regalare una serata di spensieratezza alle famiglie. L’Avis Provinciale di Sassari, dopo il successo dello scorso anno, lancia l’iniziativa “Dona il sangue e vai a teatro”, mettendo a disposizione 100 biglietti omaggio, assegnati tramite estrazione, per assistere a uno degli spettacoli più attesi della stagione: “Cartoon Dreams”, in scena lunedì 22 dicembre alle ore 19:00 al Teatro Comunale di Sassari. L’iniziativa nasce dal desiderio dell’Avis di coniugare il valore della solidarietà con un momento di condivisione familiare. «Vogliamo ringraziare chi sceglie di donare il sangue e al tempo stesso creare un’occasione di gioia per le famiglie - spiega Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari -. La donazione è un atto d’amore che merita di essere celebrato anche con esperienze belle e significative».



Per partecipare all’estrazione dei biglietti è sufficiente donare il sangue presso uno dei centri Avis della provincia di Sassari entro il 15 dicembre. Per la prima volta a Sassari, “Cartoon Dreams” porta in scena un vero e proprio viaggio nel mondo Disney, con mascotte, musica dal vivo, danza, effetti speciali e le colonne sonore più amate dei grandi classici. Biancaneve, Aladdin, Il Re Leone, Frozen e Oceania sono solo alcuni dei protagonisti che incanteranno bambini e adulti. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con R&G Music management, Produzioni Artistiche Vadilonga e Nora ADV, si aprirà con una coloratissima parata di oltre 15 personaggi Disney che accoglieranno i piccoli spettatori all’ingresso del teatro per foto e video. A seguire, sul palcoscenico, cantanti, ballerini, attori e Minnie in veste di presentatrice daranno vita a uno show coinvolgente e spettacolare, tra luci, coreografie e maxi schermi LedWall. Un’occasione unica per vivere la magia dei cartoni animati insieme a tutta la famiglia e per ricordare quanto ogni singola donazione possa fare la differenza.