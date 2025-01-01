Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSolidarietà › Raccolta sangue ad Alghero sabato 4 ottobre
Cor 18:26
Raccolta sangue ad Alghero sabato 4 ottobre
Dalle ore 8 alle ore 12, presso il marciapiede dei giardini di via Vittorio Emanuele sarà presente l´Autoemoteca con l´equipe medica dell´AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue
Raccolta sangue ad Alghero sabato 4 ottobre

ALGHERO - L'AVIS Comunale di Alghero organizza una raccolta di sangue sabato 4 ottobre 2025. Dalle ore 8 alle ore 12, presso il marciapiede dei giardini di via Vittorio Emanuele sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. «Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta o presso il centro trasfusionale della nostra città» è l'appello dei promotori.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19/8Sabato raccolta sangue ad Alghero
3/7A Sassari si dona il sangue: 60 biglietti al Red Valley
28/4Dettori confermato all’Avis Provinciale di Sassari
5/4Illuminiamo di blu e brilliamo tutto l’anno
5/4In Ricordo di Marta: uova di Pasqua ad Alghero
13/3Dragon Rosa: progetto di sport e rinascita ad Alghero
13/2Polizia locale: nuova donazione di sangue
4/2Avis, raccolta sangue al Polisoccorso
23/1Coppia senza casa dopo l´incendio: mobilitazione ad Alghero
15/1Avis Sassari: biglietti per la Grande Corrida
« indietro archivio solidarietà »
29 settembre
«Oktoberfest, successo a Maria Pia»
29 settembre
Camera di Commercio di Sassari. Visconti riconfermato: tutti i nomi
29 settembre
Kickboxing, De Martis campione a Napoli



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)