Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteSolidarietà › A Sassari gli assegni di merito Avis
Cor 8:41
A Sassari gli assegni di merito Avis
Un premio che non si limita al merito accademico, ma che esalta il valore civico del dono e il senso di responsabilità di una generazione che sa unire studio, altruismo e impegno sociale.
A Sassari gli assegni di merito Avis

SASSARI - Giovani che studiano, donano e fanno la differenza. Sono gli studenti donatori dell’Avis Provinciale di Sassari che questa mattina, sabato 18 ottobre, all’Hotel Pegasus di Sassari, hanno ricevuto gli assegni di merito del valore di 250 euro: un riconoscimento destinato a chi è riuscito a distinguersi nel percorso universitario senza mai dimenticare l’impegno verso gli altri. Alla presenza di tutti i Presidenti delle 36 Avis Comunali della Provincia di Sassari, dei Primari dei Centri Trasfusionali di Sassari, Alghero e Ozieri e del Presidente dell’Avis Regionale Sardegna, la cerimonia ha quindi messo in luce i donatori che hanno conseguito la laurea nel 2024 nell’ambito del bando regionale promosso dall’Avis Regionale Sardegna e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Gli studenti donatori dell’Avis Provinciale di Sassari che si sono distinti per risultati e dedizione sono stati: Iolanda Ruiu dell’Avis Comunale di Uri, laurea triennale in Lingue, culture e tecniche per il turismo (Università di Sassari), punteggio finale 143; Mariantonietta Masala dell’Avis Comunale di Bultei, laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (Università di Sassari), punteggio finale 129; Michele Dettori dell’ Avis Comunale di Valledoria, laurea triennale in Infermieristica (Università di Sassari), punteggio finale 121; Claudia Cannas dell’Avis Comunale di Sassari, laurea triennale in Infermieristica (Università di Sassari), punteggio finale 117; Enrico Baroffio dell’ Avis Comunale di Sassari, laurea magistrale in Giurisprudenza (Università di Sassari), punteggio finale 155; Giovanna Piras dell’ Avis Comunale di Nulvi, laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità (Università di Cagliari), punteggio finale 150; Davide Castrechini dell’ Avis Comunale di Usini, laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (Università di Padova), punteggio finale 125.

La graduatoria è stata formulata sommando al voto di laurea i punteggi ottenuti per le donazioni effettuate nel triennio 2022-2024: 5 punti per ciascuna donazione effettuata dagli uomini, 7 punti per ciascuna donazione effettuata dalle donne e 5 punti aggiuntivi per la lode. «Premiare i giovani donatori – ha commentato Antonio Dettori, Presidente dell’Avis Provinciale di Sassari - significa riconoscere non solo l’impegno nello studio, ma anche la capacità di compiere un gesto concreto per gli altri. La donazione è un atto di responsabilità e di amore verso la comunità. Questi studenti rappresentano il futuro dell’Avis e della Sardegna: preparati, generosi e consapevoli del valore della solidarietà».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/10L’ Avis di Sassari porta in città la magia Disney
29/9Raccolta sangue ad Alghero sabato 4 ottobre
19/8Sabato raccolta sangue ad Alghero
3/7A Sassari si dona il sangue: 60 biglietti al Red Valley
28/4Dettori confermato all’Avis Provinciale di Sassari
5/4Illuminiamo di blu e brilliamo tutto l’anno
5/4In Ricordo di Marta: uova di Pasqua ad Alghero
13/3Dragon Rosa: progetto di sport e rinascita ad Alghero
13/2Polizia locale: nuova donazione di sangue
4/2Avis, raccolta sangue al Polisoccorso
« indietro archivio solidarietà »
18 ottobre
Ad Alghero i mercatini di Natale
18 ottobre
Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt. «Lavori troppo lenti, così non va»
18 ottobre
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)