Donazioni di sangue alla Nobento

ALGHERO - Nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 ottobre 2024, si terrà presso lo stabilimento Nobento S.p.A. di Alghero, una raccolta di sangue con l'Autoemoteca dell'Avis Provinciale di Sassari.

L'Avis di Alghero, ringrazia la Direzione della Società Nobento S.p.A. che , invitando i propri dipendenti al dono del sangue, dimostra una grande sensibilità verso chi ne ha bisogno. Si comunica, inoltre, che la raccolta è aperta atutti quelli vorranno donare anche se si effettuerà nei parcheggi antistanti lo stabilimento in località San Marco Alghero.