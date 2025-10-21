Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSolidarietà › Donazioni di sangue alla Nobento
S.A. 20:21
Donazioni di sangue alla Nobento
Lunedì 27 e martedì 28 ottobre 2024, si terrà presso lo stabilimento Nobento S.p.A. di Alghero, una raccolta di sangue con l´Autoemoteca dell´Avis Provinciale di Sassari
Donazioni di sangue alla Nobento

ALGHERO - Nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 ottobre 2024, si terrà presso lo stabilimento Nobento S.p.A. di Alghero, una raccolta di sangue con l'Autoemoteca dell'Avis Provinciale di Sassari.
L'Avis di Alghero, ringrazia la Direzione della Società Nobento S.p.A. che , invitando i propri dipendenti al dono del sangue, dimostra una grande sensibilità verso chi ne ha bisogno. Si comunica, inoltre, che la raccolta è aperta atutti quelli vorranno donare anche se si effettuerà nei parcheggi antistanti lo stabilimento in località San Marco Alghero.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21/10/2025
Airc e polio, Solidarietà Rotary
Cena di solidarietà al Pedramare di Alghero, sulla litoranea per Bosa. Appuntamento per la giornata di sabato 25 ottobre, dalle ore 20.30
19/10A Sassari gli assegni di merito Avis
9/10L’ Avis di Sassari porta in città la magia Disney
29/9Raccolta sangue ad Alghero sabato 4 ottobre
19/8Sabato raccolta sangue ad Alghero
3/7A Sassari si dona il sangue: 60 biglietti al Red Valley
28/4Dettori confermato all’Avis Provinciale di Sassari
5/4Illuminiamo di blu e brilliamo tutto l’anno
5/4In Ricordo di Marta: uova di Pasqua ad Alghero
13/3Dragon Rosa: progetto di sport e rinascita ad Alghero
13/2Polizia locale: nuova donazione di sangue
« indietro archivio solidarietà »
22 ottobre
A Natale la pista di pattinaggio al Quarter
22 ottobre
Alghero antisemita, scritte in città
22 ottobre
Ad Alghero si installano le prime luminarie



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)