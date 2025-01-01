Cor 14:16 Avis: screening gratuiti a Sassari, Uri e Sennori Nell’ambito del progetto “Un dono a chi dona”, realizzato in collaborazione con Sardegna For You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna



SASSARI - L’Avis Provinciale di Sassari rinnova il suo impegno per la salute dei cittadini e dei suoi donatori con tre nuove giornate di screening sanitari nel mese di novembre, nell’ambito del progetto “Un dono a chi dona”, realizzato in collaborazione con Sardegna For You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Gli appuntamenti si terranno domenica 23 novembre a Sassari, presso la sede dell’Avis Provinciale in Strada Vicinale Taniga San Camillo, dove verranno effettuati gli screening carotideo, aorta addominale e insufficienza venosa degli arti inferiori.



Il secondo incontro è previsto per sabato 29 novembre a Uri, presso la biblioteca comunale in via Sassari 22, con gli screening prostata over 50, andrologico under 45 e reno-vescicale, aperti a tutti. La terza giornata si svolgerà domenica 30 novembre a Sennori, nella sede Avis di via Leonardo Da Vinci 1, dove saranno disponibili gli screening prostata over 50, andrologico under 45 e reno-vescicale. Gli esami saranno gratuiti per tutti i donatori Avis, mentre, vista la grande partecipazione delle precedenti edizioni, saranno aperti anche ai non donatori, che potranno accedere ai controlli con un piccolo contributo.



«Con ‘Un dono a chi dona’ vogliamo offrire ai nostri donatori un servizio concreto, capace di tutelare la loro salute e di ringraziarli per ciò che fanno ogni giorno – spiega Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari -. Allo stesso tempo, abbiamo scelto di aprire gli screening anche ai non donatori: un modo per sensibilizzare alla cultura della prevenzione e, speriamo, avvicinare nuove persone alla donazione del sangue. La risposta straordinaria degli anni passati ci conferma che questa è la strada giusta». Per le prenotazioni i non donatori possono prenotare la propria visita chiamando il numero 351 7702262 (dal lunedì al venerdì, ore 10-13 e 15-18). I donatori possono invece rivolgersi direttamente alla propria Avis Comunale di riferimento.