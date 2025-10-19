Cor 12:25 Airc e polio, Solidarietà Rotary Cena di solidarietà al Pedramare di Alghero, sulla litoranea per Bosa. Appuntamento per la giornata di sabato 25 ottobre, dalle ore 20.30



ALGHERO - Il Rotary Club Alghero invita la cittadinanza alla serata di solidarietà a favore della ricerca sul cancro e della lotta alla polio. "Le luci del tramonto illuminano la solidarietà", quello il titolo dell'apericena musicale programmato al Pedramare di Alghero, sulla litoranea per Bosa, sabato 25 ottobre dalle ore 20.30. Tutti i fondi raccolti saranno destinati per sostenere la ricerca oncologica dell'AIRC e la lotta alla poliomielite che il Rotary International persegue attraverso l'iniziativa "End Polio Now" fin dal 1985.