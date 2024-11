Cor 29 luglio 2021 Pochi letti a Sassari, riapre il Covid di Alghero Quando la pressione sugli ospedali si faceva sempre meno importante, nuova impennata di contagi nel nord Sardegna. Quasi esauriti nel reparto Malattie Infettive dell´Aou di Sassari i posti ordinari, si riapre il reparto ad Alghero



ALGHERO - Allerta massima in Sardegna sull'evoluzione dei contagi da Coronavirus e letti Covid quasi esauriti nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Tanto che l'Azienda Tutela della Salute per far fronte a eventuali nuovi ricoveri, riapre il reparto dell'ospedale Marino di Alghero. Ancora nessuna allerta ma l'evoluzione dei contagi è tenuta in strettissima osservazione. A Sassari in Malattie infettive, che da circa un mese aveva ripreso anche i ricoveri ordinari, 9 posti letto riservati ai pazienti Covid su 11 disponibili sono attualmente occupati, motivo per cui si inizia a lavorare in prospettiva. Il numero dei contagi anche nel nord Sardegna è infatti in costante aumento, fortunatamente la vaccinazione evita il ricorso ordinario all'ospedalizzazione.