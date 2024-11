Cor 3 agosto 2021 Psd´Az, 40 anni dal primo congresso a Porto Torres Affissa una targa nel porticato del teatro Andrea Parodi, l’ex Cinema Olimpia di Porto Torres, dove nel 1981 si è celebrato il congresso del Psd’Az che ha segnato la svolta indipendentista



PORTO TORRES - Un targa, affissa nel porticato del teatro Andrea Parodi, l’ex Cinema Olimpia di Porto Torres, dove nel 1981 si è celebrato il congresso del Psd’Az che ha segnato la svolta indipendentista, per ricordare la storica assemblea che ha modificato l’articolo 1 dello statuto del partito e per rinnovare l’impegno dei sardisti turritani per la libertà e la felicità del popolo sardo.



È l’iniziativa della sezione dei Quattro Mori di Porto Torres che questa mattina con il segretario cittadino, Adriano Solinas, il capogruppo in consiglio comunale, Bastianino Spanu, il presidente del consiglio comunale, Franco Satta e il presidente del Psd’Az, Antonio Moro, ha aperto la due giorni di eventi culturali e politici che caratterizzano le celebrazioni del centenario della fondazione del Partito sardo.



Alle 21 è in programma l’evento clou, il concerto di Piero Marras nel parco Chico Mendes in memoria del leader dei sardisti turritani, Pietro Madeddu, e di tutti i militanti e i dirigenti del Psd’Az scomparsi. La musica sarà preceduta da una tavola rotonda che avrà inizio alle 19 ed avrà al centro del dibattito il congresso per l’indipendenza del 1981 ed alla quale parteciperanno, Salvatore Cubeddu e Anthony Muroni, il presidente del Psd’Az, Antonio Moro, gli ex presidenti del partito insieme a tanti altri protagonisti dell’assise dell’ex Olimpia.