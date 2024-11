Incendi: oggi codice rosso in Sardegna

22/11/2024 Incendio in un garage: soccorsi ad Alghero I vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti in un palazzo di via De Curtis per un principio di incendio. Il fumo è uscito da un garage dello stabile a fianco alla farmacia e poco distante dal palazzo andato a fuoco 7 anni fa´ in via Vittorio Emanuele