G.P. 5 agosto 2021 Dinamo: 100mila euro per gli incendi Con Elisabetta Canalis e Geppi Cucciari madrine del Banco di Sardegna, la Fondazione Dinamo raggiunge il primo straordinario risultato della campagna di raccolta fondi in favore delle popolazioni duramente colpite dagli incendi. Grazie a un attento gioco di squadra è stata raggiunta la straordinaria cifra di 100mila euro. La raccolta fondi è ancora aperta.







Questi fondi rappresentano un numero importante che riempie di orgoglio la Fondazione, nata nel 2011 e da allora sempre attenta alle necessità dell’Isola, di cui la Dinamo è fiera ambasciatrice in Italia ed Europa e in prima linea in aiuto di chi si trova in difficoltà. Ancora una volta, grazie a un attento gioco di squadra, il celebre motto del club Ca semus prus de unu giogu si trasforma in realtà coinvolgendo cittadini, sponsor e appassionati a giocare un’importante partita per aiutare l’isola ad alzare la testa e ricostruire ciò che è stato distrutto. SASSARI - La Dinamo annuncia con grande soddisfazione che, grazie alla ottima risposta dei cittadini, all’importante contributo del “main” sponsor Banco di Sardegna, ancora una volta al fianco del club dentro e fuori dal campo in una totale condivisione di valori e principi, e delle madrine Elisabetta Canalis e Geppi Cucciari, testimonial e promotrici della campagna, fiere rappresentanti dell’isola in Italia e nel mondo, ad oggi.La Dinamo Banco di Sardegna e la Fondazione Dinamo hanno lanciato una settimana fa la campagna di raccolta fondi in favore delle popolazioni duramente colpite dagli incendi che hanno distrutto oltre 20mila ettari di terreno, aziende agricole e attività commerciali.Questi fondi rappresentano un numero importante che riempie di orgoglio la Fondazione, nata nel 2011 e da allora sempre attenta alle necessità dell’Isola, di cui la Dinamo è fiera ambasciatrice in Italia ed Europa e in prima linea in aiuto di chi si trova in difficoltà. Ancora una volta, grazie a un attento gioco di squadra, il celebre motto del club Ca semus prus de unu giogu si trasforma in realtà coinvolgendo cittadini, sponsor e appassionati a giocare un’importante partita per aiutare l’isola ad alzare la testa e ricostruire ciò che è stato distrutto. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat