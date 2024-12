S.A. 11 agosto 2021 Sardegna a rischio zona gialla La Sardegna è la regione con l’incidenza settimanale più alta, cioè a 142 casi per 100mila abitanti. Nell´isola però un altro paramentro va sempre peggio: la percentuale raggiunta dell´11% dei posti letto Covid in terapia intensiva



CAGLIARI - Le grandi isole, Sicilia e Sardegna, sono a rischio zona gialla da fine agosto. Le due regioni potrebbero andare incontro a regole e misure più severe rispetto a quelle attuali secondo i nuovi parametri fissati per decreto dal governo il 23 luglio scorso.



Si resta in zona bianca se si registrano meno di 50 contagi settimanali ogni 100mila abitanti, se il tasso di occupazione delle terapie intensive non supera il 10% e se i posti letto occupati dei reparti ospedalieri non superano il 15%. La Sardegna è la regione con l’incidenza settimanale più alta, cioè a 142 casi per 100mila abitanti.



Nell'isola però un altro paramentro va sempre peggio: la percentuale raggiunta dell'11% dei posti letto Covid in terapia intensiva. Intanto i pazienti Covid intasano i pronto soccorso di Cagliari. L'ospedale Santissima Trinità di Cagliari nella giornata di ieri ha dovuto sospendere la presa in carico di nuovi casi.