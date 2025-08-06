Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSanità › Centrodestra Alghero unito: tutti contro Bartolazzi
S.A. 15:43
Centrodestra Alghero unito: tutti contro Bartolazzi
Da parte dei partiti dell´Opposizione una richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale in materia di sanità, accompagnata da una risoluzione dettagliata che chiede azioni concrete su STEN neonatale e sanità territoriale
Centrodestra Alghero unito: tutti contro Bartolazzi

CAGLIARI - I partiti di centrodestra hanno protocollato la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale in materia di sanità, accompagnata da una risoluzione dettagliata che chiede azioni concrete su STEN neonatale e sanità territoriale. «È doveroso che il Consiglio comunale torni a occuparsi della sanità locale» dichiarano congiuntamente i consiglieri di Prima Alghero, UDC – Patto per Alghero, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. «Nella risoluzione, chiediamo al Sindaco di sollecitare con urgenza l’attivazione del servizio STEN, previsto da una delibera regionale dell’agosto 2024, e tuttora disatteso. Si tratta di un sistema salva-vita per i neonati in condizioni critiche, oggi totalmente assente nella rete ospedaliera sarda, a differenza di tutte le altre regioni italiane» si legge nella nota congiunta a firma di Prima Alghero, UDC – Patto per Alghero, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia.

Di più: «Oltre al punto nascita chiuso, adesso scopriamo che la Sardegna è anche l’unica regione a non aver attivato il servizio di trasporto d’emergenza neonatale. Un ritardo che mette a rischio i nuovi nati. La risoluzione depositata chiede tempi certi e un tavolo operativo con Regione, ASL e Comune. Non si può più far finta di nulla». «Il silenzio dell’assessore Bartolazzi è assordante. Il centrodestra continuerà a esercitare un’azione di controllo responsabile, ma chiede ora che si faccia piena luce su una delle pagine più gravi dell’attuale legislatura regionale in tema di sanità» concludono.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:07
Cantiere in corso al Civile. Nuova Cappella al 1° Piano
Lavori in corso nell´ospedale di via Don Minzoni. Nelle scorse settimane il trasferimento provvisorio degli spogliatoi dal IV al piano terra, mentre qualche giorno fa e´ stata trasferita la Cappella sempre dal IV al piano terra del "Civile
6/8/2025
«Al Marino sale usate come sgabuzzini»
È l’accusa che arriva dal coordinamento cittadino della Lega ad Alghero, con Gabriella Fadda e Giorgio Gadoni che puntano il dito contro l’immobilismo della nuova maggioranza
6/8/2025
«Alziamo la voce, difendere Alghero un dovere»
I Centristi si smarcano ad Alghero: «Non è l’unità a tutti i costi che rafforza la politica, ma la capacità di pretendere trasparenza, pretendere ascolto e difendere le specificità del proprio territorio». Martinelli, Loi, Piras e lo stesso Bamonti contro M5s, Partito Democratico, AvS, Città Viva e Futuro Comune
6/8/2025
Cittadini protestano: Chiuso il tunnel al Civile
Alla denuncia del presidente della Commissione Sanità Christian Mulas si unisce l´appello di alcune madri e le protesta degli utenti per la chiusura del tunnel che collega l’ingresso principale dell’Ospedale Civile ai reparti di pediatria, nefrologia e dialisi
5/8«Sul Marino un teatrino mediatico personale»
6/8Venerdì raccolta sangue ad Alghero
4/8Sanità ad Alghero: Basta vivere nell’emergenza
4/8Parto in emergenza, Cacciotto ringrazia
4/8«Ospedale Marino, scelta miope della regione»
4/8Emergenza neonatale ad Alghero
2/8Parto in emergenza ad Alghero
1/8Sassari, neurochirurgia è al collasso
31/7Nasce il Tavolo della Pediatria
31/7Due nuove tomografie all´Aou di Sassari
« indietro archivio sanità »
8 agosto
Turista ubriaco si scaglia contro il padre e i carabinieri
7 agosto
Il bar del Fogo in fiamme ad Alghero
7 agosto
Scappano senza pagare: denunciati turisti ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)