«Sul Marino un teatrino mediatico personale»

Durissima reprimenda a firma dei consiglieri comunali del Movimento 5 stelle, Partito Democratico, AVS, Città Viva e Futuro Comune indirizzata ad Alberto Bamonti: dopo l´assenza di massa dall´assemblea del parco dei giorni scorsi, i Centristi non firmano il documento di maggioranza insieme ad Orizzonte Comune







«Il nostro impegno continua attraverso i canali istituzionali appropriati, con il dialogo responsabile e la pressione costruttiva verso la Regione. Questo è il modo serio di fare politica: lavorare insieme, non in ordine sparso. Le pressioni si fanno nei luoghi deputati, non sui giornali. La sanità merita rispetto, competenza e coesione. Non passerelle mediatiche che indeboliscono l'azione collettiva di chi ha responsabilità di governo. In quest’ottica, riteniamo utile promuovere un incontro con i direttori della ASL e dell’AOU, per rafforzare il dialogo istituzionale e contribuire a una gestione più efficace delle criticità» chiude la reprimenda dei consiglieri comunali di maggioranza, da cui si dissocia il gruppo Noi Riformiamo Alghero ed Orizzonte Comune. ALGHERO - Alberto Bamonti sotto il plotone d'esecuzione: Movimento 5 stelle, Partito Democratico, AVS, Città Viva e Futuro Comune zittiscono pubblicamente il consigliere comunale dei Centristi, reo di aver parlato di «scelta miope», quella decisa dalla Regione sul ritorno all'Asl sassarese dell'ospedale Marino di Alghero. «Assistiamo con stupore al moltiplicarsi di comunicati stampa individuali che, pur affrontando tematiche serie come la sanità, sembrano più orientati alla ricerca di visibilità personale che alla risoluzione dei problemi. È evidente che questi approcci non contribuiscono minimamente al miglioramento della situazione sanitaria, ma rischiano solo di alimentare un teatrino che fa il gioco di chi vorrebbe vedere la nostra coalizione divisa e inefficace».«La sanità è una questione troppo seria per essere ridotta a strumento di posizionamento elettorale personale. I cittadini hanno bisogno di amministratori che lavorino concretamente per trovare soluzioni, non di comunicati che si limitano a evidenziare problemi già noti senza proporre alternative praticabili» attaccano i consiglieri del Movimento 5 stelle, Partito Democratico, AVS, Città Viva e Futuro Comune. «Le difficoltà del sistema sanitario regionale, figlie di politiche inadeguate del passato, sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano una preoccupazione legittima per ogni amministratore responsabile. Come maggioranza comunale siamo perfettamente consapevoli delle criticità e, in maniera corretta e coordinata, tutte le forze politiche della coalizione vigilano costantemente sulla situazione, mantenendo un dialogo costruttivo con la Regione per individuare soluzioni concrete».«Il nostro impegno continua attraverso i canali istituzionali appropriati, con il dialogo responsabile e la pressione costruttiva verso la Regione. Questo è il modo serio di fare politica: lavorare insieme, non in ordine sparso. Le pressioni si fanno nei luoghi deputati, non sui giornali. La sanità merita rispetto, competenza e coesione. Non passerelle mediatiche che indeboliscono l'azione collettiva di chi ha responsabilità di governo. In quest’ottica, riteniamo utile promuovere un incontro con i direttori della ASL e dell’AOU, per rafforzare il dialogo istituzionale e contribuire a una gestione più efficace delle criticità» chiude la reprimenda dei consiglieri comunali di maggioranza, da cui si dissocia il gruppo Noi Riformiamo Alghero ed Orizzonte Comune.