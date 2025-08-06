S.A. 10:07 Cantiere in corso al Civile

Nuova Cappella al 1° Piano Lavori in corso nell´ospedale di via Don Minzoni. Nelle scorse settimane il trasferimento provvisorio degli spogliatoi dal IV al piano terra, mentre qualche giorno fa e´ stata trasferita la Cappella sempre dal IV al piano terra del "Civile



ALGHERO – «Un progetto importante che, di concerto con l’assessorato regionale alla Sanità, coinvolge tutta la nostra Azienda in un percorso volto ad adeguare l’ospedale di Alghero agli alti standard previsti dalla normativa e rendere al territorio del Nord Sardegna una struttura

adeguata alle esigenze della popolazione». Così il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro spiega l'andamento dei lavori nel nosocomio algherese, dopo gli attacchi e gli appelli per la chiusura del tunnel. «È delle scorse settimane il trasferimento al piano terra degli spogliatoi del personale, dal quarto piano al piano terra della struttura, necessari per l'avvio dei lavori del “lotto oculistica”; negli scorsi giorni, sempre dal quarto piano, la Capella e’ stata trasferita al piano terra, in un locale preventivamente concordato con la Curia: si tratta di una situazione provvisoria, in attesa della conclusione dei lavori del lotto NP02: un investimento di 3.150.000 euro per realizzare la nuova Camera Mortuaria e Cappella, il lotto Oculistica, la Pediatria, la Hall» si legge nel comunicato a firma dell'Ufficio Stampa delll'Asl 1.



«La Nuova Cappella, prevista nel lotto Camera Mortuaria, verrà realizzata nella parte nord-ovest del corpo principale, con una configurazione planivolumetrica rettangolare, con un ingresso indipendente e un collegamento interno. I vantaggi della nuova ubicazione al piano terra, con ingressi multipli e vicino alla camera mortuaria, rispetto alla posizione al quarto piano, consente una maggiore accessibilità dei pazienti e dell’utenza, infatti, limitando la necessità di usare ascensori o scale, la cappella sarà immediatamente accessibile a pazienti con mobilità ridotta, anziani, persone in carrozzina e visitatori con difficoltà motorie. Inoltre i doppi ingressi permetteranno a chiunque di raggiungere la cappella con estrema facilità, sia che provenga dall'esterno dell'ospedale che

dall’esterno» prosegue la nota. «Spostare la cappella al piano terra con ingressi multipli e in prossimità della camera mortuaria non è solo un cambiamento logistico, ma un miglioramento sostanziale nell'offerta di supporto spirituale e psicologico a tutti coloro che gravitano attorno all'ospedale, in particolare nei momenti di maggiore fragilità. Si tratta di rendere un servizio fondamentale più umano, accessibile ed efficace», conclude Tauro.