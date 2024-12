Cor 11 agosto 2021 La Palinuro a Porto Conte, omaggio a Mattarella Anche la nave scuola della Marina Militare Italiana al largo di Alghero, nei giorni in cui il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, trascorre le sue vacanze ospite dalla residenza militare di Porto Conte. Ieri la gita in barca



ALGHERO - Anche la storica nave scuola della Marina Militare italiana, la Palinuro, rende omaggio al Capo dello Stato, in vacanza per qualche giorno ad Alghero, ospite della residenza militare di Porto Conte. La nave si trova attualmente all'interno della Baia di Porto Conte ed è probabile che rimarrà nella Riviera del Corallo per qualche giorno. Proseguono intanto le giornate di relax del Presidente della Repubblica, che dopo la Messa di domenica e la gita in barca, con tutta probabilità nei prossimi giorni visiterà la Grotta di Nettuno, il Faro di Capo Caccia e la necropoli di Palmavera.