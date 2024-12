Cor 13 agosto 2021 Incendio ad Alghero, elicottero in azione Fiamme in località “Nuraghe Pulpazois”. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Alghero, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell´elicottero proveniente dalla base di Bosa-Anela



ALGHERO - Incendio nel pomeriggio odierno (venerdì) in agro del Comune di Alghero, in località “Nuraghe Pulpazois”. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Alghero, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Bosa-Anela. Sono intervenute sul posto una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sassari, due squadre della Compagnia barracellare di Olmedo e di Alghero e una squadra di volontari delle associazioni di Uri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco dopo le 17.30. In fiamme pascolo e macchia mediterranea.