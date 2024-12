S.A. 16 agosto 2021 Incendio in Gallura, evacuate case a Calangianus Un incendio minaccia alcune abitazioni nelle campagne di Calangianus, in località Stazzo l´Agnulu. Evacuate già quattro case nella zona. In azione quattro elicotteri e due Canadair



OLBIA - Paura in Gallura a causa di un incendio che minaccia alcune abitazioni nelle campagne di Calangianus, in località Stazzo l'Agnulu. Evacuate già quattro case nella zona.



In azione quattro elicotteri provenienti dalle basi operative di Limbara, Alà dei Sardi, Anela e Farcana, un Super Puma e due Canadair, uno dei quali però è stato dirottato a Olbia, nella frazione di Berchiddeddu, dove è stato spostato anche un elicottero.



Le operazioni sono coordinate dal corpo forestale di Tempio e dalla pattuglia di Calangianus. Numerosi i mezzi anche a terra della protezione civile e dei vigili del fuoco.