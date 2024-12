Cor 17 agosto 2021 Anche il Tar boccia il click day sul turismo Progressisti e Liberi e Uguali durissimi: «Dopo l’ennesimo fallimento, l’assessore al turismo dovrebbe fare, finalmente, una cosa giusta, rassegnare le sue dimissioni»



CAGLIARI - Dopo quella immediata delle aziende turistiche, arriva anche la bocciatura del Tribunale Amministrativo Regione per il click day sulla legge 7 del turismo voluto dall'amministrazione regionale sarda. Pesantissime le reazioni politiche che travolgono Gianni Chessa.



Per Leu, «la bocciatura del Click Day sui grandi eventi rischia di far fallire decine di associazioni che hanno già svolto le manifestazioni e, cosa ugualmente grave, mette a rischio anche il bando sulle associazioni sportive dilettantistiche che si basa sempre sugli stessi criteri dell'invio più veloce».



Mentre i Progressisti era tutto già scritto: «quel sistema avrebbe premiato i più veloci e non i progetti migliori. Avrebbe esposto la Regione a ricorsi amministrativi dall'esito scontato. Avrebbe creato una situazione di instabilità e gravissimi problemi a tutti gli operatori».