S.A. 18 agosto 2021 Isola sul filo giallo, scende pressione su intensive Negli ospedali sardi si è passati dall´11% al 9, anche se cresce dell´1% nei reparti di area medica toccando il 10%. Negli ultimi giorni alleggerita la pressione sui reparti più a rischio



CAGLIARI - Salgono i ricoveri dei pazienti e le terapie intensive occupate in Italia con la Sardegna e Sicilia tra le regioni "osservate speciali". La prima delle due isole nelle ultime ore scende dalla soglia critica dell'occupazione nelle terapie intensive.



Negli ospedali sardi si è passati dall'11% al 9 di occupazione nelle terapie intensive, anche se cresce dell'1% nei reparti di area medica toccando il 10%. Negli ultimi giorni è stata alleggerita la pressione sui reparti più a rischio, aumentando i posti letto e con l'apertura di nuovi reparti Covid.



Sale il tasso di occupazione, da parte dei pazienti Covid, nei reparti di terapia intensiva in Italia. La media nazionale si attesta al 5% con un incremento dell'1%, arrivato dopo 7 giorni stabili al 4%. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei reparti non in area critica, resta stabile da tre giorni al 6%.